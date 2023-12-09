فن ومشاهير

أحمد حلمي يتّخذ هذا القرار بخصوص عزاء شقيقه

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تلقى الفنان أحمد حلمي واجب العزاء في وفاة شقيقه الأكبر خالد حلمي، أمس (الجمعة) من أهل بلدته بمسجد عبد المنعم رياض بمنطقة المنشية في محافظة بنها، وذلك قبل يومين من الموعد الذي قرره لتلقي العزاء من زملائه، وبدا الحزن على أحمد حلمي أثناء العزاء.

وكان حلمي قد حضر تشييع جثمان شقيقه بمقابر الأسرة حيث أدى صلاة الجنازة وسط حالة من الحزن الشديد من أقاربه والمحيطين به.

وكانت الفنانة منى زكي قد حرصت على التواجد رفقة الأسرة لتلقي العزاء، بحضور عدد من أفراد الأسرة، وأبناء مدينة بنها ومحافظة القليوبية.

يُذكر أن أحمد حلمي أعلن صباح أمس (الجمعة) عبر حسابه على “إنستغرام”، عن وفاة شقيقه الأكبر خالد وكتب قائلاً: “إنا لله وإنا اليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله أخويا خالد محمد حلمي عبد الرحمن .. العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.. وذلك يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر.. نسألكم الدعاء”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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