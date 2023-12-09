بعد كشفها عن حبيبها الجديد.. سيلينا غوميز تهاجم متابعيها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت النجمة سيلينا غوميز أنّها دخلت في علاقة حب جديدة مع منتج التسجيلات بيني بلانكو الذي يبلغ من العمر 35 عاماً.

وفي التفاصيل، نشرت المغنية صورة لها بالأسود والأبيض وهي تسند رأسها على ما يبدو أنّه بيني، عبر حسابها الخاص على “إنستغرام” أكّدت من خلالها أنّها والمنتج الموسيقي يتواعدان منذ 6 أشهر، واصفةً إيّاه بأنّه كل شيء بالنسبة إليها، وفقاً لموقع “ديلي ميل” البريطاني.

إلّا أنّ الأمور أحتدت بين النجمة ومعجبيها على “إنستغرام”، بعدما اتهم عدد منهم بيني بأنّه أساء معاملتها في الماضي ولم يحترمها، فيما علّق كثيرون على مظهره الخارجي واصفين إياه بأنّه “غير وسيم”.

وقد أدّت هذه التعليقات إلى دخول النجمة في سجال مع متابعيها والردّ عليهم بشكل مباشر والدفاع عن بيني، حيث قالت: “إنّه يعاملني بشكل أفضل من أي إنسان على هذا الكوكب”، مضيفةً في تعليق آخر: “لا يزال أفضل من أي شخص آخر”، كانت معه على الإطلاق وأنّه “كل شيء في قلبها”.

وردّت على تعليق آخر أعرب فيه أحد متابعيها عن عدم إعجابه بالعلاقة، قائلة: “أنا لا أفهم. إذا كنتم تهتمون بي حقًا، فأنا في أسعد أيّامي. لن أسمح لكلماتكم بتحديد مسار حياتي. أبداً. إذا لم يكن باستطاعتكم تقبّلي في أسعد لحظات حياتي، فلا تكونوا في حياتي أبداً”.

في المقابل، انتقدت إحدى متابعات سيلينا الجهد الذي تبذله الأخيرة للدفاع عن علاقتها ببلانكو، في حين قررت “أخذ استراحة من وسائل التواصل الاجتماعي” عندما طُلب منها الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، لتكتفي النجمة بالرّد عليها قائلة: “معك حقّ”.

وقد أثارت تصرفات سيلينا بلبلة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ذهبت إلى حدّ تساؤل البعض عمّا إذا كان حسابها قد تعرّض للقرصنة، فيما أشار آخرون إلى أنّ التفسير وراء تصرفاتها هو مرض ثنائي القطب الذي تعاني منه.