نجم Home Alone مصاب بمرض السرطان.. وحملة تبرعات من أجل تكاليف علاجه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: على ضوء إعلان تشخيص إصابة نجم فيلم “Home Alone”، كين هدسون كامبل، بمرض السرطان، أطلقت عائلة الممثل وأحباؤه حملةً لجمع التبرعات لمساعدته في تحمّل التكاليف الطبية الضخمة.

وأتى قرار حملة التبرعات بعدما كشفت مصادر عن ضرورة إجراء عملية جراحية مُستعجلة للنجم البالغ من العمر 61 عاماً، بعدما انتشر الورم في جسده ووصل إلى منطقة الوجه والفك والأسنان.

وكان قد تمّ تشخيص إصابة الممثل الذي لعب دور بابا نويل في فيلم Home Alone الشهير عام 1990 بالسرطان في 27 تشرين الأول (أكتوبر)، بعدما اكتشف الأطباء أنّ “الورم قد نما بشكل كبير جداً في أسفل فمه وبدأ يتغلغل في أسنانه”.

ومن المفترض أن يكون النجم قد خضع يوم أمس الخميس لعملية جراحية مدتها 10 ساعات، يتمّ خلالها إزالة جزء كبير من عظم الفك، إلى جانب العقد الليمفاوية، وجزء من عظم ساقه، علماً أنّ إجمالي التبرعات بلغ حتى الساعة حوالى 84 ألف دولار من أصل الهدف المحدّد الذي بلغت قيمته 100 ألف دولار.

وجاء في الشرح الذي رافق صفحة الـ” GoFundMe ” التي أنشأتها ابنة كين: “كين كامبل هو رب عائلة، هو أب محب لطفلين ولديه حب كبير للحياة وشغف للتمثيل والكتابة والرياضة. من الممكن أن تؤثر هذه العملية على قدرته على العمل كممثل في المستقبل. نحن نطلب مساعدتكم حتى يتمكن كيني من استغلال الوقت القادم لاستعادة صحته وقضاء المزيد من الوقت مع العائلة والأصدقاء. كل صلاة، أو فكرة إيجابية، أو دولار، أو بادرة دعم تعني الكثير بالنسبة لعائلتنا”.