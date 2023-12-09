“سنين سوداء ومهببة”.. تصريح جديد لـ فيفي عبده يحدث جدلاً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدّر اسم الفنانة المصرية فيفي عبده “الترند” في الساعات الماضية، بعدما تداول مستخدمو مواقع التواصل، مقطع فيديو ظهرت فيه خلال تقديمها واجب العزاء في المنتجة ناهد شوقي، الذي أُقيم مساء أمس الاول، في أحد مساجد منطقة السادس من أكتوبر.

فيفي أدلت بتصريح غريب أمام عدسات مصوري القنوات التلفزيونية، فبسؤالها عن توجيه كلمة لأسرة المنتجة الراحلة كان ردّها: “ماذا سأقول أيام وسنين سوداء ومهببة… أراكم غداً في جنازة وعزاء جديد”، وبتلك الكلمات أثارت سخرية مستخدمي “السوشيال ميديا”، ممن أكّدوا عفويتها في الحديث والتحدث بشكل تلقائي، فيما قال آخرون إنّها عبّرت عمّا يدور بداخلها بسبب حالات الوفاة العديدة التي شهدها الوسط الفني في مصر في غضون أيام قليلة.

عبده كانت تغيب عن حضور مثل هذه المناسبات الاجتماعية بسبب أزمتها الصحية التي مرّت فيها خلال العامين الماضيين، لكنّها ظهرت خلال الأسبوع الماضي، مرّتين: الأولى في عزاء أشرف عبدالغفور، الذي أقيم مساء الثلثاء الماضي، حيث كانت متكئة على ابنتها هنادي، ويوم الخميس الماضي شاركت في عزاء صديقتها المنتجة ناهد شوقي.

ويُذكر أنّ الوسط الفني في مصر، شهد أكثر من حالة وفاة خلال الأيام الماضية، أبرزها طارق عبد العزيز يوم 26 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بصورة مفاجئة داخل موقع تصوير مسلسله الأخير “وبقينا اتنين”، وذلك على إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياته.

كما رحل أشرف عبدالغفور، في 3 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، بعد تعرّضه لحادث سير هو وزوجته على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، حيث اصطدمت سيارته بأخرى ما أدّى إلى تحطّمها بشكل كبير، بينما أصيبت زوجته بكدمات وجروح متفرقة، وغادرت المستشفى بعد يومين من إقامتها فيه.

وأخيراً المنتجة ناهد فريد شوقي، التي رحلت يوم الثلثاء الماضي، حيث تعرّضت لأزمة صحية كبيرة خلال الشهر الماضي، وتمّ نقلها على إثرها للمستشفى، إلاّ أنّ حالتها شهدت تدهوراً في الأيام الأخيرة إلى أن توفيت داخل المستشفى.