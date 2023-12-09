“مونولوجات غزة”.. عرض فني في مصر للتضامن مع الفلسطينيين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك فنانون مصريون في عرض فني يحمل عنوان “مونولوجات غزة”، والذي عُرض في سينما راديو بالقاهرة، مساء الجمعة، تضامناً مع الشعب الفلسطيني، وتكريماً لضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ أكثر من شهرين.

واعتمد العرض على تقديم قراءات على خشبة المسرح مع مقطوعات موسيقية، مع التبرع بالعائد المادي بالكامل لصالح غزة.

من بين المشاركين في العرض، الفنانون يسرا اللوزي، وسيد رجب، وسلوى محمد علي، وأحمد مالك، ومحمد حاتم، وناندا محمد، وركين سعد، مع المرافقة الموسيقية لمحمد سامي.

يأتي العرض تضامناً مع الشعب الفلسطيني واستجابةً للدعوة العالمية من مسرح “عشتار” في فلسطين لكل مسارح العالم للمشاركة الجماعية في التنديد بما وصفها بالجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقالت الشركة التي نظمت العرض، في منشور على فيسبوك: “في محاولة لتكريم أطفال وشعب غزّة وتكريم آلاف الأرواح التي فُقدت، نخصص هذا اليوم لمشاركة مثابرة الشعب الفلسطيني على الفظائع التي مرّوا بها. تتضمن (مونولوجات غزة) قراءات على خشبة المسرح من الفنانين”.