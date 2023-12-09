إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة: أحلى ختام لزيارة المملكة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد المشاركة في حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، اصطحبت الفنانة إلهام شاهين صديقتها الإعلامية د. هالة سرحان، لأداء مناسك العمرة، وقالت إلهام إن زيارة بيت الله الحرام تعد أفضل ختام لرحلتها إلى المملكة العربية السعودية.

ونشرت إلهام شاهين عبر حسابها على موقع انستغرام عدة صور ومقطع فيديو أثناء التواجد أمام بيت الله الحرام بصحبة هالة سرحان، وعلقت قائلة: أجمل ختام لرحلتنا في السعودية، أنا وصديقتى الغاليه د. هاله سرحان.

وسبق أن وجهت النجمة إلهام شاهين رسالة لكل منتقديها، والمختلفين معها بسبب مواقفها وتصريحاتها، طالبتهم فيها باحترام مشوارها الفني، وما قدمته من أعمال مميزة، واحتفلت إلهام بنجاح دورها في مسلسل “ألفريدو” بعد عرض الحلقة الأخيرة، وقالت إن شخصيتها داخل العمل لا زالت تؤثر عليها وظهر هذا التأثير واضحاً أثناء تكريمها في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي.

إلهام توقفت أمام حملة الهجوم التي تعرضت لها بمجرد نشر بوستر مسلسلها الأخير “ألفريدو”، وأكدت أن هناك “لجان الكترونية” جاهزة للهجوم عليها بأي وقت، وقالت في حوارها لبرنامج “كلمة أخيرة”: أنا عارفاهم من طريقة الكتابة وحفظاهم وحافظة طريقتهم، وبدأوا يشتموا احتياطي قبل مايشوفوا ويقلك ست كبيرة وهتحب شاب صغير؟! حتى لو ده حقيقي ليه بتحكموا قبل ماتشوفوا؟.

واستكملت: أنا عارفة أن الهجوم ده عشان إلهام شاهين مش عشان المسلسل وده متوقع، لأن مواقفي لا تتغير ومش بخاف من حد، وأنا صادقة مش بعرف أجامل ولا أنافق ولا حتى جمهوري عشان أكسبه، صعب تكسب كل الناس.

وأكدت إلهام شاهين إنها لا تتعمد استفزاز الجمهور، قائلة: أنا مش قصدي أستفز الناس أنا ست صادقة جدًا ماعنديش توازنات، أنا بغير على ثلاث حاجات على الفن وبلدي وديني.

وأضافت: اللي زعلان ومش بيحبني متتفجرش عليا أنا مش بشربك المسلسل بالعافية؟ طيب تتابع ليه المسلسل وبتدخل صفحتي ليه؟ إقلب المحطة، فيه ناس فاضية وماعندهاش شغلانة معنى أنك بتدخل على صفحتي وبتتناقش في العمل يبقى متابعني.، واقول لهم مش عاوزاكم تحبوني لكن احترموا فني

وحول شخصية “سوسو” في مسلسل “ألفريدو” قالت إلهام شاهين: أنا مخرجتش من شخصية سوسو لغاية دلوقتي ولسه مأثرة عليا، وأثرت عليا في تكريمي بمهرجان الإسكندرية السينمائي، وكنت في موود مسلسل ألفريدو وفي نفس الوقت أروح أشارك في المهرجان وهو جو تاني بمثابة عرس سينمائي وفرحة وغنا وفن والناس كانت فرحانة بيا، لكن في نفس الوقت كانت مشاعر متضاربة وبتعمل لخبطة، وكنت أتمنى أن يكون المسلسل والمهرجان في توقيتين مختلفين.

وتابعت: رحت المهرجان متأخر لأني كنت مشغولة بالحلقة الأخيرة من مسلسل ألفريدو ودخلت المسرح في المهرجان في مود عزاء، والمفروض أودع الناس واشكرهم، سواء أستاذ هاني لاشين وعلي بدرخان والفنان محمود حميدة وكبار الفنانين، وكنت حاطة في دماغي أني هشكرهم لكن لقيت نفسي سرحانة في شخصية سوسو ومفصولة عن الواقع، ولسه مارجعتش إلهام شاهين.