رقصة حليمة بولند المثيرة تتصدر الترند.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، فيديو عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترقص على أنغام إحدى الأغاني مرتدية فستانًا أسودًا.



وانتشر بشكل كبير على كل مواقع التواصل الاجتماعي وحصلت على العديد من المشاهدات والإعجابات الا ان البعض اعتبر هذه الرقصة جريئة للغاية وهدفها فقط رفع المشاهدات وحصد الاموال من خلالها بينما دافع كثر عنها مشيرين انها حرة في نشر المحتوى الذي تريده على صفحاتها وانها لم تخدش الحياء بهذه الرقصة فهي ليست المشهورة الاولى التي ترقص على منصاتها.