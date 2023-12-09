ميرنا وليد - بيروت - شاركت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، فيديو عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترقص على أنغام إحدى الأغاني مرتدية فستانًا أسودًا.
وانتشر بشكل كبير على كل مواقع التواصل الاجتماعي وحصلت على العديد من المشاهدات والإعجابات الا ان البعض اعتبر هذه الرقصة جريئة للغاية وهدفها فقط رفع المشاهدات وحصد الاموال من خلالها بينما دافع كثر عنها مشيرين انها حرة في نشر المحتوى الذي تريده على صفحاتها وانها لم تخدش الحياء بهذه الرقصة فهي ليست المشهورة الاولى التي ترقص على منصاتها.
كانت هذه تفاصيل خبر رقصة حليمة بولند المثيرة تتصدر الترند.. بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.