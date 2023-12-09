فن ومشاهير

الموت يغيب ملحن شهير تعاون مع عمرو دياب وتامر عاشور

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ميرنا وليد - بيروت - توفى صباح اليوم الملحن المصري وليد جويد، وقد نشرت ابنته عبر صفحتها خبر وفاته، كما نعاه أصدقائه من الوسط الفني منهم الموزع الموسيقي تومة والشاعر محمد عاطف ولم يعلن عن موعد الجنازة أو سبب الوفاة.


وكان الملحن وليد جويد قد قدم العديد من الألحان حيث تعاون مع الفنان المصري عمرو دياب وتامر عاشور وكان قد لحن أغنية عمرو دياب الشهيرة "كنت في بالي" عام 2018 والتي حققت نجاحاً كبيرا وتصدرت التريند والأكثر استماعاً آنذاك.
كما تعاون الراحل وليد جويد مع الفنان المصري تامر عاشور في أغنية يوم في عمري ألبومه "خيالي" وعدد من الأغاني .


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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