وائل جسار تلقى الكثير من عروض التمثيل .. فهل نراه بطلاً في أحدى المسلسلات والأفلام ؟

ميرنا وليد - بيروت - صرح الفنان اللبناني وائل جسار، أنه تلقي الكثير من العروض لخوض تجربة التمثيل في الفترة الماضية، ولكنه يفضل التركيز على الغناء فقط ، قائلا:" عرض عليي كتيراً أن أمثل ولكنني لا أفكر بهذا الموضوع حاليا وأنا أركز على الأغاني.



وأضاف :" وكل اللذين رئوني في الكليبات كمخرجين قالو لي انت "لازم تمثل، وأنت عندك موهبة تمثلية قوية، ولكن فكرة التمثيل غير واردة حاليا و لا أعلم ماذا يخبئ المستقبل لي.

و كان هذا التصريح من خلال مداخلة هاتفية في برنامج “مساء الإمارات”