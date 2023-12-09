ميرنا وليد - بيروت - صرح الفنان اللبناني وائل جسار، أنه تلقي الكثير من العروض لخوض تجربة التمثيل في الفترة الماضية، ولكنه يفضل التركيز على الغناء فقط ، قائلا:" عرض عليي كتيراً أن أمثل ولكنني لا أفكر بهذا الموضوع حاليا وأنا أركز على الأغاني.
وأضاف :" وكل اللذين رئوني في الكليبات كمخرجين قالو لي انت "لازم تمثل، وأنت عندك موهبة تمثلية قوية، ولكن فكرة التمثيل غير واردة حاليا و لا أعلم ماذا يخبئ المستقبل لي.
و كان هذا التصريح من خلال مداخلة هاتفية في برنامج “مساء الإمارات”
كانت هذه تفاصيل خبر وائل جسار تلقى الكثير من عروض التمثيل .. فهل نراه بطلاً في أحدى المسلسلات والأفلام ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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