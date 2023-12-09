ميرنا وليد - بيروت - تم تغيير إسم فيلم "كتف قانوني" إلى "الملكة"، والعمل سيتم عرضه في أواخر كانون الاول/ديسمبر الجاري.
الفيلم ينتمي الى الافلام الكوميدية التي تهدف الى الترفيه.
ويشارك في الفيلم العديد من ممثلات الصف الأول، مثل شيرين رضا، إلهام شاهين، وإنتصار، ورانيا يوسف، وبدرية طلبة، والراقصة دينا، إضافة إلى كل من سيد رجب وكريم عفيفي، وعمرو عبد الجليل، ومحمد رضوان، الذين يظهرون كضيوف شرف.
الفيلم من تأليف أحمد رمزي وهشام هلال ومن إخراج سامح عبدالعزيز.
وتدور أحداث الفيلم فى حول سيدة أعمال تتعرض للعديد من المشكلات لكنها تحصل على حقها في الختام.
كانت هذه تفاصيل خبر تغيير إسم فيلم " كتف قانوني " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.