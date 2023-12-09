ميرنا وليد - بيروت - تم تغيير إسم فيلم "كتف قانوني" إلى "الملكة"، والعمل سيتم عرضه في أواخر كانون الاول/ديسمبر الجاري.



الفيلم ينتمي الى الافلام الكوميدية التي تهدف الى الترفيه.

ويشارك في الفيلم العديد من ممثلات الصف الأول، مثل شيرين رضا، إلهام شاهين، وإنتصار، ورانيا يوسف، وبدرية طلبة، والراقصة دينا، إضافة إلى كل من سيد رجب وكريم عفيفي، وعمرو عبد الجليل، ومحمد رضوان، الذين يظهرون كضيوف شرف.

الفيلم من تأليف أحمد رمزي وهشام هلال ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

وتدور أحداث الفيلم فى حول سيدة أعمال تتعرض للعديد من المشكلات لكنها تحصل على حقها في الختام.