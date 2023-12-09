قبلة نبيلة عبيد لظافر العابدين .. تسببت له بكارثة

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ميرنا وليد - بيروت - بعد حصل لقاء بين الممثلة المصرية نبيلة عبيد والممثل التونسي ظافر العابدين، على هامش فعاليات مهرجان البحر الاحمر السينمائي في السعودية، عانقت نبيلة ظافر العابدين وتغزلت به، حيث قالت له: "أنا من معجباتك وبتابعك"، ثم كررت له أنها من معجباته وتابعت "أعمل ايه؟"، وسألت نبيلة ظافر إذا كان يأتي إلى مصر ودعته إلى زيارتها قائلةً:"لازم تعرف إن عندك أخت وعندك بيت"، واختتمت نبيلة اللقاء بقبلة لظافر، وتمنت له التوفيق.
لكن قبلة نبيلة لظافر تسببت له بكارثة حيث أن الفونديشن التي كانت تضعهه على وجهها طبع على تي شيرت ظافر البيضاء.
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