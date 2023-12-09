قبلة نبيلة عبيد لظافر العابدين .. تسببت له بكارثة

ميرنا وليد - بيروت - بعد حصل لقاء بين الممثلة المصرية نبيلة عبيد والممثل التونسي ظافر العابدين، على هامش فعاليات مهرجان البحر الاحمر السينمائي في السعودية، عانقت نبيلة ظافر العابدين وتغزلت به، حيث قالت له: "أنا من معجباتك وبتابعك"، ثم كررت له أنها من معجباته وتابعت "أعمل ايه؟"، وسألت نبيلة ظافر إذا كان يأتي إلى مصر ودعته إلى زيارتها قائلةً:"لازم تعرف إن عندك أخت وعندك بيت"، واختتمت نبيلة اللقاء بقبلة لظافر، وتمنت له التوفيق.

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لكن قبلة نبيلة لظافر تسببت له بكارثة حيث أن الفونديشن التي كانت تضعهه على وجهها طبع على تي شيرت ظافر البيضاء.