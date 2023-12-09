فن ومشاهير

إيناس السيد تحصل على درع الإبداع في الشعر

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ياسر رشاد - القاهرة - حصلت الزميلة إيناس السيد الصحفية بجريدة الخليج 365 على درع الإبداع فى الشعر من مؤسسة ومجلة النيل والفرات الأدبية والفنية برئاسة مجلس إدارة وتحرير الناقد والشاعر ناجى عبد المنعم عن مجمل أعمالها خلال عام 2023 ولأفضل نص إبداعى تحت عنوان  (عتاب على ليلى)  .

وكانت المجلة قد أقامت المسابقة قبل أسبوعين لاختيار أفضل نص إبداعى وفازت الزميلة حيث تقدم أشعارها فى باب واحة الإبداع تحت إشراف الشاعر والأديب العراقى حسين المطيرى.

وسوف يتم تكريم الزميلة وباقى الفائزين فى حفل سيقام فى قاعة المؤتمرات بالزمالك خلال أيام

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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