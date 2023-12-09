أسعار تذاكر حفل مسار إجباري المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - تستقبل ساقية عبدالمنعم الصاوي، حفلين لفرقة "مسار إجباري"، لاحياء حفلين يوم الجمعة المقبل في الرابعة والثامنة مساءً بقاعة النهر بساقية عبد المنعم، وسعر التذكرة 300 جنيهًا.

ويوم السبت 16 ديسمبر يقام الحفل في الثامنة مساء، ويأتي تحت عنوان "أنا موجود من آجل غزة".

ومن المقرر أن تقدم الفرقة، خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيهم، التي يحرص جمهوره على سماعها.

معلومات عن مسار إجباري

تأسس الفريق عام 2004 ويقدم الموسيقى التي تمزج بين موسيقى الروك والجاز والبلوز مع التراث الغنائي المصري، ويضم الفريق كلا من أحمد حافظ، أيمن مسعود، هاني الدقاق، محمد صيام وتامر عطاالله

وكان قدم الفريق 4 ألبومات والعديد من الأغاني المنفردة، وفي عام 2014 حصل الفريق على جائزة (Middle East Music Award) كأفضل فريق غنائي.

أنشطة ساقية عبدالمنعم الصاوي

أنشأ الساقية محمد الصاوي، نجل الأديب المصري عبدالمنعم الصاوي، في عام 2005، واستقى الاسم من خماسية الساقية، التي تعتبر العمل الأشهر لوالده، فبدأ يفكر في خلق مركز ثقافي إبداعي يشمل جميع أنواع الفنون والآداب يجذب طبقات مختلفة من العامة.

وقام محمد الصاوي بتصميم المشروع والشروع في بنائه ووضع التصورات حول أساليب الوصول التي وضعها للمركز بمعاونة زملاء آخرين، بدأ المركز بعمل الحفلات الموسيقية لاجتذاب الجمهور على اعتبار أن الموسيقى والغناء أوسع الفنون انتشارًا بين الناس.

وكان بها تنوع واختلاف عن السائد من الموسيقى وقتها، فكان من أبرز نجوم هذه الحفلات فرق موسيقى الجاز والموسيقى الغجرية والراب وأخرى تعرض ثقافات مختلفة من أنحاء العالم.

تم بعد ذلك إدخال الكثير من الأنشطة الأخرى على المركز، ثم بدأ تقديم الأمسيات الشعرية من خلال الحفلات الغنائية ثم تقديمها منفردة في أمسيات خاصة، قامت الساقية حديثًا بتنظيم مهرجان مستوحى من فكرة سوق عكاظ للشعر تحت اسم "عكاظ الشعر" وشارك فيه شعراء من مختلف محافظات مصر واستمر لثلاثة أيام.

يقوم المركز بتقديم العروض الفنية المسرحية والسينمائية والموسيقية، وتنظيم المعارض التشكيلية سواء لكبار الفنانين التشكيليين أو للشباب.

وتحتوي الساقية على مكتبة تنقسم إلى أربعة أقسام: مكتبة عامة، مكتبة للطفل، مكتبة إلكترونية ومكتبة موسيقية، وتحتوي أقسامًا لتعليم المبادئ الأساسية لأنواع عدة من الفنون؛ مثل: الرسم، تستضيف الساقية الندوات وورش العمل في قاعاتها وهذا على المستويين الأدبي والعلمي، إضافة إلى تقديم العروض المسرحية، يقوم المركز بتنظيم المسابقات في المجال المسرحي