محمد إمام يوجه الشكر لماجد الكدواني قبل عرض "أبو نسب" بالسينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وجه الفنان محمد إمام الشكر والتحية للنجم ماجد الكدواني ترويجًا واستعدادًا لعرض فيلمهما "أبو نسب" يوم 21 ديسمبر الجاري والذي يمثل تعاونهما الأول على شاشة السينما.

ونشر "إمام" البوستر الرسمي للفيلم عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" ورافقه على الأفيش الفنان ماجد الكدواني وعلق قائلا: "استنوني لأول مرة مع النجم الكبير ماجد الكدواني، سعيد بالشغل معاك واتشرفت بيك، موهبتك حافز وأخلاقك درس، شكرًا على كل حاجة، إن شاء الله الفيلم يعجبكم جدًا".

فيلم "أبو نسب" يدور أحداثه في إطار كوميدي حول شخصية طبيب يدخل في العديد من الصراعات بسبب أزمة النسب والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر، ويشارك محمد إمام البطولة كلاً من ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

ويعد فيلم "أبو نسب" هو التعاون الثالث بين محمد إمام والفنانة ياسمين صبري بعد نجاحهما من قبل بفيلمي "جحيم في الهند" عام 2016، وفيلم "ليلة هنا وسرور" عام 2018، إلى جانب التعاون الثاني بين "إمام" و"الكدواني" بعد مشاركتهما من قبل بطولة فيلم "ساعة ونص" عام 2012.

يذكر أن آخر مشاركات الفنان محمد إمام كانت بفيلم "عمهم" عام 2022.

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