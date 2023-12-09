فن ومشاهير

تعاون مع"الهضبة وعاشور".. وفاة الملحن وليد جويد

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محمد اسماعيل - القاهرة - رحل عن عالمنا، صباح اليوم السبت، الملحن وليد جويد.

وأعلن خبر وفاته الموزع الموسيقي حاتم عبد العزيز، عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "البقاء لله في أخويا وعشرة عمري وصاحبي وليد جويد.. ربنا يرحمك يا حبيبي هتوحشني أوي".

يذكر أن، الملحن وليد جويد تعاون مع تامرعاشور في أغنية "يوم في عمري" من ألبومه "خيالي" كما تعاون معه أيضا في عدد من الأغاني وفي 3 أدعية دينية.

كما تعاون أيضا مع الفنان عمرو دياب في أغنية " كنت في بالي" من ألبوم "كل حياتي" الذىي طرح عام 2018 وهي من كلمات نادر عبد الله وتوزيع أسامة هندي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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