بهذه الكلمات.. فيفي عبده تنعى شقيق أحمد حلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - نعت الفنانة فيفي عبده، خالد حلمي شقيق النجم أحمد حلمي الذي رحل عن عالمنا أمس الجمعة، وشيعت جنازته بمسقط رأسه ببنها.

ونشرت فيفي، صورة لأحمد حلمي وشقيقه الراحل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي الى رحمة الله السيد/ خالد حلمي شقيق النجم أحمد حلمي.. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويصبر أهله وأحبابه يا رب.. برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

وكان أحمد حلمي، أعلن عن إقامة عزاء لشقيقه خالد حلمي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، غدا الأحد الموافق 10 ديسمبر الجاري.

وكتب حلمي، عبر حسابه على إنستجرام: "إنا لله وإنا اليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله أخويا خالد محمد حلمي عبد الرحمن .. العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.. وذلك يوم الأحد الموافق ١٠ ديسمبر.. نسألكم الدعاء".

وتوفي أمس الجمعة 8 ديسمبر، شقيق أحمد حلمي وأعلنت شقيقتهما "سالي" خبر الوفاة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتبت: "أخي خالد حلمي في ذمة الله.. أستحلفكم بالله أن تدعو له في هذه الجمعة الكريمة".

وشيعت جنازة شقيق أحمد حلمي، بمدينة بنها من مسجد ناصر عقب صلاة الجمعة، كما أقيم عزاء للراحل "مساء نفس اليوم بمضيفة عبد المنعم رياض بالمنشية.

ويعد خالد حلمي الشقيق الأكبر للنجم أحمد حلمي، وكان يشغل منصب المدير العام بالجهاز المركزي للحاسبات.