آية سماحة توجه رسالة لكل من واساها في وفاة ناهد فريد شوقي

محمد اسماعيل - القاهرة - وجهت الفنانة الشابة آية سماحة، رسالة لكل من واساها وعزاها في وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي والدة زوجها محمد السباعي.

ونشرت سماحة، صورة عائلية تجمعها بالراحلة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شكرا لكل من واسانا بالسؤال وبالدعاء والعزاء للغالية وأمي الثانية ناهد فريد شوقي.. اللهم تقبل منكم جميعا ويجعل دعاءكم لها رحمة وغفرانا ورفعة في درجاتها.. اللهم آمين..

إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن، ابنة فريد شوقي رحلت عن عالمنا الثلاثاء الماضي الموافق ٥ ديسمبر الجاري.

وكشفت عن خبر الوفاة أختها الفنانة رانيا فريد شوقي، عبر "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. لله ما أعطي ولله ما اخذ وكل شي، عنده بمقدار، توفيت إلى رحمة الله أختي المنتجة الكبيرة السيدة ناهد فريد شوقي".