هكذا احتفلت هدى المفتي بعيد ميلادها الـ 29 (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة هدى المفتي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، احتفالها بعيد ميلادها الـ 29 .

ونشرت المفتي، صورة لتورتة عيد ميلادها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: " 6 ديسمبر".

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "كل سنة وانتي طيبة يا دودي" ، "يا عسل كل عام وأنتي سعيدة وأجمل وأنقى" ، "كل سنة وانتي طيبة يا قمر" ، "عيد ميلاد سعيد".

يذكر أن، آخر أعمال هدى المفتي فيلم "حظك اليوم" الذي عُرض على منصة "شاهد".

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول تورط 4 أصدقاء في سرقة تحفة نادرة، وشارك في بطولة العمل هدى المفتي، كريم قاسم، مروان يونس، طه دسوقي، وعدد من الفنانين.