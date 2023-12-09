أحدث ظهور لـ نسرين طافش.. والجمهور: "جمالك جمال" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة نسرين طافش، متابعيها، عبر السوشيال ميديا أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا.

ونشرت طافش، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ووجهت رسالة لفلسطين، قائلة: "عليكي مني السلام يا أرض أجدادي.. ففيكي طاب المقام وطاب إنشادي.. فلسطين حرة".

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "صباح الورد لأحلى قلب بالوجود، صباح الجمال والضحكة الحلوة والقلب الطيب، ما شاء الله قمر" ، "يسعد هالطلة الحلوة" ، "صباحو نسرينو" ، "الجمال" ، "الحلاوة" ، "قمر وكاريزما" ، "جمالك جمال".

يذكر أن، نسرين طافش أعلنت مؤخرا انفصالها للمرة الثانية عن زوجها شريف شرقاوي بشكل رسمي، قائلة: "تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام أرجو من الجميع احترام الخصوصية".

وكانت آخر أعمالها عام 2022 بمسلسل "جوقة عزيزة".

كما شاركت "نسرين" أيضا بعدد من الأعمال الفنية منها فيلم "نادي الرجال السري" عام 2019، ومسلسل "ختم النسر" 2020، ومسلسل "المداح" 2021، ومسرحية "كازانوفا" عام 2022.