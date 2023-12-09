رحيل شقيق الممثل المصري طاهر أبو ليلة

ميرنا وليد - بيروت - توفي شقيق الممثل المصري طاهر أبو ليلة، وكتب طاهر عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "توفي الي رحمه الله اخي / محمد فاروز (انا لله وانا اليه راجعون) والعزاء غدا بإذن الله، ولا أراكم الله مكروه في عزيز لديكم".
يذكر أن طاهر كان قد بدأ التحضير لعمل جديد يحمل إسم "بنقدر ظروفك"، وهو بطولة الممثل أحمد الفيشاوي، ونشر الفيشاوي صوراً له وهو يقرأ نص الفيلم، وعلق بالقول: "بسم الله الرحمن الرحيم.. بدأنا بروڤات الترابيزه فيلم بنقدر ظروفك، تآني فيلم مع صديقي العزيز الأستاذ أيمن مكرم بعد نجاح فيلم يوم و ليله .. إنشاءالله يعجبكم ، تأليف : سمير النيل، إخراج : أيمن مكرم".
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