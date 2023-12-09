ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية إليسا مجموعة من الصور التي التقطت بها خلال إحيائها حفل ختام فعاليات مهرجان البحر الأحمر في جدة.

وقدمت إليسا مجموعة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة على مدى ساعة من الزمن، وبدأت وصلتها بأغنية "إلى كل اللي بيحبوني" و"عايشالك"، و"هغني كمان وكمان"، و"بتمون"، و"كرمالك".

كما أكملت إليسا بتقديم مجموعة من أغنيات قديمة لفنانات مختلفات، ومنها أغنية "نسم علينا الهوى" للسيدة فيروز، وأغنية "لولا الملامة" للفنانة الجزائرية وردة، وسط تفاعل واسع وتصفيق حار من الحضور، وكان من بينهم الممثل التونسي ظافر العابدين، والمخرج اللبناني شادي حداد.

وتألقت إليسا بفستان بموضة رسمة المربعات، ووصفت الليلة بأنها ستبقى في قلبها.

كانت هذه تفاصيل خبر ليلة ستبقى في قلب إليسا .. وهذه التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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