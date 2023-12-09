فارق العمر بين جيجي حديد وبرادلي كوبر مرتفع للغاية.. وإنتقادات واسعة

ميرنا وليد - بيروت - يبدو أن فارق العمر الكبير بين الممثلين والفنانين اللذين يتواعدون أصبح أمراً عادياً هذه الفترة، فبعد تأكيد خبر إرتباط عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد بالممثل والمخرج العالمي برادلي كوبر أثار التساؤلات حول فارق العمر بينهما، والذي يبدو أنه مرتفع للغاية.



فتبلغ جيجي حوال الـ 28 عاماً من عمرها، فهي مواليد 23 نيسان 1995، بينما يبلغ بردلي حوالي الـ 48 عاماً، فهو مواليد 5 كانون الثاني عام 1975.

وقد تحولت شائعة إرتباط النجمين إلى حقيقة، حيث أنهما يقضيان وقتاً طويلاً سوياً وخاصة مؤخراً أثناء زيارتها لشاحنة الطعام الخاصة به في نيويورك.

وإعتبر الجمهور أن الثنائي يبذلان جهداً كبيراً ليقضيا وقتاً سوياً، وأنهما وفقاً للمصادر حصلا على موافقة عائلتهما وأصدقائهما، بما في ذلك حبيبيهما السابقين الفنان العالمي زين مالك وعارضة الأزياء إيرينا شايك.