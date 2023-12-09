سلمى أبو ضيف تكشف عن مشهدها المفضل في مسلسل " زينهم "

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية سلمى أبو ضيف عن مشهدها المفضل في مسلسل "زينهم"، ونشرت سلمى أبو ضيف صورة للمشهد عبر حسابها الذي تم تصويره في الإسكندرية على البحر، وظهرت جملة مكتوبة على الصخور وفيها "فلسـ طين ليست محتوى غـــ زة تموت" مع رسمة لغــ زة ملونه بعلم فلســ طين.
وعلقت سلمى أبو ضيف على الصورة قائلة : "المشهد المفضل لي في زينهم أثناء التصوير في الإسكندرية، فلسـ طين دائما في قلوبنا".
وتلعب سلمى أبو ضيف في مسلسل "زينهم" دور "جميلة" التي تعمل في شركة أدوية وتحب التصوير الفوتوغرافي، تقتل صديقة "جميلة" بسبب كشفها فساد في الشركة، وتذهب "جميلة" إلى الطبيب الشرعي "زينهم" أحمد داود، ليساعدها في حل لغز مقتل صديقتها.
مسلسل " زينهم" من إخراج المخرج يحيى إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، عمد رشاد، سلوى محمد علي، هناء الشوربجي.
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