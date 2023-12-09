أحمد سعد يختتم الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي بحفله الغنائي

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ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان المصري أحمد سعد حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، التي انطلقت فعالياتها نهاية الشهر الماضي، وسط حضور عدد كبير من الفنانين العرب والعالم، ومنهم عمرو سعد، أمير المصري، أسماء جلال، أحمد مجدي، صدقي صخر، نور النبوي، أحمد داود، علا رشدي، والإعلامية المصرية هالة سرحان، والمخرج محمد سامي، بالإضافة إلى النجوم العالميين أندرو غارفيلد، غوينيث بالترو، هالي بيري، جيسون ستاثام، نيكولاس كيدج.
يذكر أن أحمد سعد شارك مؤخرا في حفل "روائع السنباطي"، بمشاركة نخبة من الفنانين العرب وهم شيرين عبد الوهاب، وصابر الرباعي، ومي فاروق، وريهام عبد الحكيم، وإيمان عبد الغني، وفؤاد زبادي، بمصاحبة الفرقة الموسيقية يقيادة المايسترو هاني فرحات.
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