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شكرا لقرائتكم خبر عن "حنظلة" لـ ناجي العلي نموذجا لورشة تقنيات الرقص والأداء الحركي فى أيام قرطاج والان مع تفاصيل الخبر
وقدم المدرب خلال الورشة التدريب الفني وتعريفات مبدئية عن مدارس الرقص العالمية وطريقة العمل على تحويل الفكرة إلى فن الكوريغرافيا بناءً على معالجة درامية، واختيار شخصية "حنظلة" للرسام الفلسطيني ناجي العلي نموذجا للورشة جاء باعتبار أن هذا الرمز يحرّضنا دائما على الانسحاب من زمن الغفوة من أجل صحوة الأحلام والمستقبل.
جدير بالذكر أن الدورة الـ24 من أيام قرطاج المسرحية انطلقت 2 ديسمبر وتستمر عروضها حتى 10 ديسمبر، ويشارك بها أكثر من 60 عرضا من 28 بلدا من مختلف قارات العالم، وتتوزع كما يلي علي: المسابقة الرسمية (11 عرضا) والعروض الموازية (24 عرضا) ومسرح العالم (18 عرضا) وتعبيرات مسرحية في المهجر (4 عروض).
ويشمل محور برنامج "مسرح العالم"، عدة عروض منها: بلا عنوان من ايطاليا، أفريكان بارتي منبلا أسبانيا، هذه سلام من فنزويلا، كلاش ديجيتال من سويسرا، مازالت في طنجة وانا ممنوع من السفر من النمسا، بلا دولة من البرازيل، المدينة العالمية من ايطاليا، دراكولا من النرويج، الدب من روسيا، وعروض أخري من مختلف أنحاء العالم.
فعاليات أيام قرطاج المسرحية
فعاليات أيام قرطاج
حنظلة
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