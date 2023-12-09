شكرا لقرائتكم خبر عن جنازة الملحن وليد جويد والعزاء بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الشاعر محمد عاطف، أن جنازة الملحن وليد جويد، الذى وافته المنية صباح اليوم بأحد مستشفيات القاهرة الجديدة بعد تعرضة لوعكة صحية، أقيمت منذ قليل بأحد مساجد محافظة الإسماعيلية، على أن يتم الدفن بمقابرالعائلة هناك.

وقال عاطف، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن العزاء بنسبة كبيراً سيكون بالإسماعيلية، حيث توجد عائلته، لافتا إلى أن جويد كان يتميز بالطيبة والخلق الدمث وكان الجميع يحبه وكان فنانا وملحنا مبدعا.

وتوفى صباح اليوم، الملحن وليد جويد، حيث كشفت ابنته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعية فيس بوك عن وفاة والدها، كما نعاه أصدقاؤه من الوسط الفني منهم الموزع الموسيقى تومة والشاعر محمد عاطف ولم يعلن عن موعد الجنازة أو سبب الوفاة.