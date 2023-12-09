شكرا لقرائتكم خبر عن منزل كيانو ريفز نجم John Wick يتعرض للسطو وسرقة أسلحة نارية منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض نجم هوليود كيانو ريفز المشهور بشخصيته في أفلام الأكشن خلال الفترة الأخيرة بحسب تقرير نشره موقع TMZ، للسرقة من قبل لصوص سطوا على منزله.

وأضاف التقرير أن منزل كيانو ريفز، تعرض لاقتحامه من قبل لصوص، وتمت سرقة أسلحة نارية من داخله حسبما ذكر التقرير.

من ناحية أخرى حقق فيلم John Wick: Chapter 4 نجاحًا كبيرًا والذى يقوم ببطولته النجم كيانو ريفز أثناء فترة عرضه خلال العام الجارى.

فيلم John Wick: Chapter 4 لشركة لايونز جيت، الذى قام ببطولته ريفز باعتباره القاتل المتردد جون ويك، تجاوز كل التوقعات وعطلات نهاية الأسبوع الافتتاحية السابقة للفيلم المصنف "R"، منذ إطلاقه لأول مرة فى عام 2014 بفيلم جون ويك محققا 14 مليون دولار فى عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية.

حقق الجزء الثانى عام 2017 إيرادات وصلت إلى 30.4 مليون دولار، وطرح الجزء الثالث عام 2019 محققا 56.8 مليون دولار.

وتدور أحداث الجزء الجديد حول محاولات قتل جون ويك بعد الفدية التى وضعت على رأسه، وبعد فقدانه ملاذه الأخير فى فندق Continental في مدينة نيويورك ومنعه من الدخول، وسرعان ما سيلجأ ويك إلى صوفيا التى تجسدها الممثلة هالى بيري، التى كانت تجمعها علاقة عاطفية بويك منذ زمن بعيد.