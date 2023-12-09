شكرا لقرائتكم خبر عن عايز أشوفكم كلكم في الحفلة.. يحيى خليل يروج لحفلته المقبلة بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج الموسيقار يحيى خليل لحفلته المقبلة بدار الأوبرا التي ستقام يوم الجمعة المقبلة الموافق الموافق 15 ديسمبر بالمسرح الصغير بالأوبرا، ونشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة له معلقًا عليها "عايز أشوفكم كلكم يوم الجمعة الجاية بحفلتى بالأوبرا المود عايز كدة".



بوست يحيى خليل

إذ ينطلق الحفل الساعة 8 مساء، ويتضمن باقة من أشهر أعماله التي تتميز بشكلها الفنى المتفرد وتمزج بين طابع الموسيقى المصرية والجاز إلى جانب مختارات من مؤلفات الجاز العالمية وتنويعات على عدد من أشهر ألحان الموسيقى العربية برؤيته الخاصة.

يحيى خليل رائد موسيقى الجاز في مصر والشرق الأوسط، وأول من قام بمزج الموسيقى المصرية بموسيقى الجاز ومثل انطلاقة جديدة لهذا اللون من الموسيقى ونجح في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة من مختلف الشرائح العمرية داخل مصر وخارجها ليساهم فى الارتقاء بالذوق العام، شارك في العديد من المهرجانات المحلية والدولية وقدم الكثير من العروض الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية والفنية بمصر والخارجى ويشهد موسمه الصيفى سنويا جولة فنية فى الولايات المتحدة يقدم خلالها مجموعة من الحفلات فى عدد من المدن مع نجوم الجاز في أمريكا.

شارك في تقديم العديد من البرامج التلفزيونية منها (عالم الجاز) وتقديم موسيقى برنامج (حكاوي القهاوي)، كما شارك في أعمال فنية وسينمائية، شارك مع العديد من المطربين المشهورين منهم محمد منير، وقام بتقديم العديد من الحفلات حول العالم، وتم تكريمه عدة مرات.

وتألق بعزفه بصحبة مشاهير موسيقى الجاز من أمثال "أوليفر جونز" و"ديف يونج" و"فان فريمان" و"جيمس مودى" و"ديزى جليسبى"، وكان يحيى قد شارك في العزف مع جليسبى في الحفل الذي أقيم في افتتاح الأوبرا المصرية الجديدة عام 1989