شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسنى يخوض أولى بطولاته فى السينما بفيلم "أوسكار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد الفنان أحمد صلاح حسنى على فيلم جديد بعنوان "أوسكار" يخوض به أولى بطولاته المطلقة فى السينما، والفيلم كريم هشام، قصة أحمد حليم سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب وإخراج هشام الرشيدى، ومن المقرر الإعلان عن الفنانين المشاركين فى البطولة خلال الأيام المقبلة.

ويعود أحمد صلاح حسنى إلى السينما بعد غياب 4 سنوات بعدما شارك فى آخر أعماله "الممر" عام 2019 وبطولة أحمد عز، إياد نصار، أحمد رزق، محمد فراج، أحمد فلوكس، محمود حافظ، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، محمد الشرنوبى، ألحان المهدى، أمير صلاح، وضيفة الشرف هند صبرى وإخراج شريف عرفة.

وشارك أحمد صلاح حسنى فى رمضان الماضى خلال مسلسل "الكتيبة 101" بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، وفاء عامر، ميرنا نور الدين، وليد فواز، لبلبة، رشا مهدى، أحمد عبدالله محمود، محمود حجازي، محمود ياسين جونيور، علاء عرفة، الطفل منذر مهران، وتأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة وإنتاج سينرجى.

وأيضًا "سوق الكانتو" بطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، مها نصار، عبد العزيز مخيون، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، غفران محمد، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى،