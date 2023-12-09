هكذا أعلنت هاندا أرتشيل لأول مرّة ورسميًا علاقتها العاطفية بهاكان صابانجي

في أول اعتراف رسمي وعلني منها، عبّرت الممثلة التركية، هاندا أرتشيل، عن سعادتها بوجود حبيبها رجل الأعمال التركي، هاكان صابانجي، في حياتها وذلك في منشور لها عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام ظهرت فيه على متن يخت وسط البحر.

أكدت هاندا في التعليق أيضًا أن وجود هاكان في حياتها يجعل كل شيء جميلاً.

وكانت الممثلة التركية قد تصدّرت العناوين في الفترة الماضية بعد انتشار علاقتها العاطفية بهاكان صابانجي وظهورهما معًا في أكثر من مناسبة عائليّة وفنيّة وإجتماعيّة.

هاندا كانت قد احتفلت اواخر الشهر الفائت بعيد ميلادها في أحد الفنادق الشهيرة في تركيا بحضور نخبة من زملائها النجوم وحبيبها هاكان صابانجي الذي سبق وعايدها بمنشور رومانسي حيث نشر صورة مميزة تجمعه معها وهنأها بعيدها قائلا “عيد ميلاد سعيد حبيبتي”.

على صعيد الأعمال، تطّل هاندا على الشاشة بمسلسل “شخص آخر” مع الممثل بوراك دينيز حيث أكدت خلال مشاركتها في معرض Mipcom في فرنسا انها عَملت بلا كلل أو ملل خلال تجهيزاتها للدور في العمل حتى قبل أن يبدأ المسلسل مرحلة الإنتاج.

وردًا على سؤال هل الانتقادات السلبية تؤثر عليها أو تحزنها؟ أكدت هاندا انها تستعين بالشخصية التي تقدّمها في مسلسل “شخص آخر” أي ليلى المرأة القوية التي تكافح من أجل البقاء في عالمها. معربة عن انزعاجها قليلاً من بعض الانتقادات، لكن هذه سنتها العاشرة في مهنة التمثيل وهي سعيدة جدًا بالمكان الذي وصلت إليه في هذه المرحلة.

نشير ان هاندا كانت قد خضعت قبل أيام لجلسة تصوير جديدة حيث خطفت الأنظار بفستان أحمر اللون بدت في غاية الجاذبية والجمال وفيه.