استهداف منزل كيانو ريفز من قبل لصوص ملثّمين… وهذا وضع  نجم “جون ويك”

تعرّض منزل الممثل كيانو ريفز في هوليوود هيلز للسطو على يد ملثّمين فرّوا بسلاح ناري، وفقًا للتقارير. وقد استجابت إدارة شرطة لوس أنجلوس لمكالمة مجهولة بشأن احتمال وجود متعدٍ على ممتلكات نجم Matrix مساء الأربعاء، لكنها لم تجد أحدًا هناك.

ومع ذلك، عاد الضباط بعد خمس ساعات عندما انطلق الإنذار ورصدوا عدة رجال يرتدون أقنعة تزلج على كاميرات المراقبة وهم يحطمون نافذة ويدخلون منزل النجم. وذكر التقرير أن المشتبه بهم أخذوا سلاحًا ناريًا من المنزل قبل أن يلوذوا بالفرار ولم يكن ريفز في المنزل في ذلك الوقت.

يقوم المحققون حاليًا بالتحقيق في عملية السطو وينظرون إلى مقاطع الفيديو من جميع أنحاء المنزل ومن الكاميرات الأمنية للجيران. إنهم يبحثون على وجه التحديد في احتمال أن تكون المكالمة الأولى التي تم إجراؤها ليلة الأربعاء قد تم إجراؤها بواسطة شخص ما يقوم بفحص المنزل.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اقتحام منزل ريفز. في عام 2014، واجه واقعَتين متتاليَين. اقتحمت امرأة القصر بينما كان نجم “جون ويك” نائما على كرسي مكتبته. ثم استيقظ ريفز وتحدث إلى المرأة المجهولة، التي زُعم أنها كانت هناك لمقابلته، واتصل برقم 911.

وبعد يوم واحد فقط، زُعم أن امرأة أخرى دخلت منزله عبر باب مفتوح بينما لم يكن في المنزل. يُزعم أنها تعرت وقفزت في الحمام وغطست في حوض السباحة الخاص به، قبل أن يتصل طاقم التنظيف بالشرطة. تم احتجاز المرأتين وخضعتا لتقييمات نفسية.

لقد كان كيانو هدفًا لمشجع مهووس

وفي وقت سابق من هذا العام، حصل ريفز وشريكته ألكسندرا جرانت أيضًا على أمر إعادة تدريب مؤقت ضد رجل يدعي أنه على صلة قرابة بالممثل. أفادت تقارير أن برايان كيث ديكسون قد انتهك ممتلكات الممثل في هوليوود هيلز التي تبلغ قيمتها 5.6 مليون دولار ست مرات في الفترة ما بين نوفمبر 2016 و2018 و 2020.

حاول ديكسون الاتصال بنجم جون ويك في كل مرة. وذهب الأمر إلى حد اضطرار ريفز إلى استئجار فريق أمني خاص للتحقيق في الدخيل المزعوم، الذي شارك العديد من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي يدعي فيها أنه قريب الممثل.

في منشوراته الغريبة على وسائل التواصل الاجتماعي، أطلق ديكسون على نفسه اسم “جاسبر كيث ريفز” وقال إنه يريد أن يضع الممثل “المسؤول” عنه. وقال أيضًا إنه يريد التنازل عن “حقوقه الشخصية” للممثل.