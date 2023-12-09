الفيلم التونسي "بنات ألفة" يفوز بـ جائزة الشرق لأفضل فيلم وثائقي .. فهل ينافس على جائزة الأوسكار ؟

ميرنا وليد - بيروت - فاز الفيلم التونسي "بنات ألفة" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، بجائزة الشرق لأفضل فيلم وثائقي، في حفل توزيع جوائز الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وتسلمت الجائزة مخرجة الفيلم بحضور بطلاته بين الحضور، وقد تمنت كوثر أن يحظى الفيلم بفرص المنافسة على جائزة الأوسكار أفضل فيلم غير ناطق باللغة الإنكليزية.



فيلم "بنات الفة" مرشح السينما التونسية للمنافسة جائزة أوسكار أفضل فيلم غير ناطق باللغة الإنكليزية، بدأ مسيرته العالمية بالعرض في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي، وحصد 3 جوائز هي جائزة العين الذهبية مناصفة مع الفيلم المغربي "كذب أبيض" المشارك في مسابقة "نظرة ما".

وتتناول قصة العمل الذي يدور عن أحداث حقيقية وبطريقة سينمائية تجمع بين الوثائقي والدراما عن "ألفة" سيدة أربعينية بسيطة لديها أربع بنات، ويسلط الضوء على الفترة بين عامي 2010 و 2020 بما تحمله من صراعات سياسية واجتماعية ودينية، وتتصاعد الأزمة بسقوط الفتيات الأربع في مستنقع الإرهاب والتطرف وهربهن إلى ليبيا حيث انضممن إلى تنظيم "داعش" الإرهابي وانتهى بهن المطاف في السجن، وتعتبر مشاركة تونس في مهرجان كان الأولى منذ 53 عاماً.