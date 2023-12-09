زوجة محمد عادل إمام بظهور نادر.. جمالها فاق التوقعات!

ميرنا وليد - بيروت - يعد الظهور الإعلامي لزوجة الممثل المصري محمد إمام، إبن الممثل المصري عادل إمام نادر للغاية، فهي من خارج الوسط الفني، ولا تهتم بشكل عام بالأمور الفنية.



وتبلغ نوران طلعت حوالي الـ 3 عاماً، وهي من مواليد برج الجدي الـ 19 من شهر كانون الثاني 1989، تمارس العمل الخيري بشكل مستمر، وهي ابنة مهندس استشاري يدعى إيهاب طلعت.

وقد تمت خطوبتهما عام 2015، وواجها العديد من الشائعات التي طالت إنفصالهما ووجود خلافات بينهما، حتى أعلنا زواجهما ونفيا كل الإشاعات التي واجهتهما.