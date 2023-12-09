ميرنا وليد - بيروت - لفت الفنان المصري ويجز الأنظار بمنشوره الأخير حول أحداث غـ زة الأخيرة.

وكتب ويجز عبر حسابه الخاص: "غيروا التوجه مفيش حاجة اسمها اسرائيلي مدني ... كلهم دخلوا الجيش والعواجيز منهم ارتكبوا افظع الجرايم من النكبة الي النكسة تعذيب وقهر وكرامتنا المتبعثرة دي لازم تتلم. لا يوجد حل غير المقاومة ... بالسلاح وبمنتهي العنف، اسـ رائيل لازم تنتهي، ولازم شوية الاوباش الاوروبيين اللي اتحدفوا علينا حافيين وعريانين يرجعوا لأصلهم المنبوذ، مع شوية الاثيوبيين المهانين المذلولين... ويتعلموا ازاي يتعاملوا مع اراضينا ومقدساتنا وغازنا اللي بيبيعوهولنا... الوطن او الموت".

كانت هذه تفاصيل خبر ويجز بمنشور ملفت: "مفيش حاجة إسمها إسـ رائيل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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