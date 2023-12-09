أول تعليق من طاهر أبو ليلة بعد وفاة شقيقه

محمد اسماعيل - القاهرة - رحل عن عالمنا في الساعات الأخيرة من مساء أمس الجمعة، شقيق الفنان طاهر أبو ليلة.

وكتب أبو ليلة، عبر حسابه على إنستجرام، في أول تعليق له بعد وفاة شقيقه: "توفي الى رحمة الله أخي محمد فاروز (إنا لله وإنا إليه راجعون)، ولا أراكم الله مكروه في عزيز لديكم".

ونعى الفنان سليمان عيد شقيق طاهر أبو ليلة ، قائلا:"إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته البقاء لله". فيما نعت الفنانة بدرية طلبة شقيق طاهر، وكتبت:"البقاء لله".

يذكر أن طاهر أبو ليلة اسمه الحقيقي (طاهر فاروز أحمد)، وكان يعمل في مقتبل حياته في إحدى الفنادق الكبرى، مما ساعده في التعرف على كل من يحيى العلمي وشريف عرفة، وساعده العلمي للعمل كواحد من موظفي اﻹضاءة في التليفزيون المصري.

ورشحه المخرج شريف عرفة للمشاركة في بطولة فيلم (ابن عز) أمام الفنان الراحل علاء ولي الدين، لكنه توقف بعدها عن التمثيل لسنوات طويلة بسبب اهتمامه بإعالة أسرته، لكنه عاد للسينما مجددًا في عام 2014 للمشاركة في بطولة فيلم (كابتن مصر) بترشيح من المخرج معتز التوني، وشارك بعدها في أفلام (جحيم في الهند، 30 يوم في العز، عسل أبيض)، ومسلسلات (ألف ليلة وليلة، لهفة، مأمون وشركاه).