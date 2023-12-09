تركي آل الشيخ: "تشيللو أول فيلم عربي يعرض في أكثر من ألف شاشة بأمريكا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن عرض فيلم "تشيللو" في أكثر من ألف شاشة سينمائية بأمريكا.

ونشر "آل الشيخ"، بوستر الفيلم، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "تشيللو هو أول فيلم عربي في التاريخ يعرض في أكثر من ١٠٠٠ شاشة في صالات السينما في الولايات المتحدة الأمريكية".

فيلم "Cello - تشيللو" هو عن رواية لـ تركي آل الشيخ، نُشرت عام 2021 تحمل نفس الاسم "تشيللو" وهي الأولى له، وتعد من أدب الرعب وتقع أحداثها بين مدينتي كريمونا الإيطالية ومدينة الرياض، وتدور حول عائلة تقليدية تمر بظروف قاسية ليعم الدمار فيها ولكل من يقترب منها.

والفيلم تم تصويره بين دولة التشيك والمملكة العربية السعودية، إنتاج مشترك بين ثلاث شركات إنتاج هم "Alamiya"، "Envision Media Art"، و"Rozam Media".

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من نجوم هوليوود إلى جانب عدد من الفنانين العرب وهم جيريمي أيرونز، توبين بل، غسان مسعود، كلوي هنري، والإخراج لـ دارن لين بوسمان والذي أخرج عدد من سلسلة أفلام الرعب "Saw".