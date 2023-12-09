ناهد السباعي تعيد نشر تصريحات طارق الشناوي عن والدتها..وهكذا علقت

محمد اسماعيل - القاهرة - أعادت الفنانة ناهد السباعي، نشر تصريحات الناقد الفني طارق الشناوي عن والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي بعد رحيلها عن عالمنا الثلاثاء الماضي 5 ديسمبر الجاري.

وكتبت ناهد، عبر حسابها على إنستجرام: "اللهم أرزق أمي الجنة وأجعلها سيدة من سيدات الجنة.. أرزق أمي يا رب الجنة وأرزقها الفردوس الأعلى، من جارات النبي محمد صل الله عليه وسلم.. ربنا أرزق أمي لذة النظر لوجهك الكريم".



وكان طارق الشناوي قال في تصريحات نشرها عبر حسابه على"فيسبوك" عن ابنة فريد شوقي الراحلة: "ناهد فريد شوقي سيدة عظيمة راهنت على الإبداع في زمن السبهللة، ابنة الملك فريد شوقي والأسطورة هدى سلطان وخالها العظيم الموسيقار محمد فوزي، غادرتنا، ووقفت دائما على الحافة، حافة الخطر أنفقت كل ما لديها على الفن".

وتابع: "وكادت أن تدفع ثمن جرأتها بالسجن لأنها صرفت أكثر مما تملك من أموال إلا أنها لم تعرف سوى المغامرة.. حكت لي الكثير عن المسكوت عنه في علاقة هدى سلطان بفريد شوقي، وكيف امتدت لما بعد الطلاق".

وأضاف: "لدي الكثير الذي أرويه، ولكني لم استأذنها في النشر يوما ما، سأكتب عما يجوز أن أنشره بدون استئذان".

يذكر أن، ابنة فريد شوقي رحلت عن عالمنا عن عمر ناهز الـ 72 عاما.

وكشفت عن خبر الوفاة أختها الفنانة رانيا فريد شوقي، عبر "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. لله ما أعطي ولله ما اخذ وكل شي، عنده بمقدار، توفيت إلى رحمة الله أختي المنتجة الكبيرة السيدة ناهد فريد شوقي".