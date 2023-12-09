درة عن أحداث غزة: " الكلمات أصبحت عاجزة عن وصف الوجع"

محمد اسماعيل - القاهرة - علقت الفنانة درة، على الأحداث الجارية في غزة ومواصلة جيش الاحتلال الصهيوني ارتكاب المجازر في حق الشعب الفلسطيني الشقيق.

ونشرت درة، مقطع فيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ظلم وقهر ما زال يعيشه الشعب الفلسطيني.. الكلمات أصبحت عاجزة عن وصف الوجع.. ولكن سنظل نحاول التعبير بمختلف الطرق لما بقي من إنسانية في العالم".

وأضافت: "حتى لو أمسى وقف الإبادة والاحتلال الغاشم حلما فهو لن يموت لأنهم أصحاب الحق، ولأن قضيتهم قضيتنا جميعا.. الله يحميهم ويزيل الغمة".

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة درة الدرامية، مسلسل "الأجهر" الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، وشاركها البطولة عمرو سعد، سيد رجب، عمرو عبدالجليل، أحمد مجدي، عارفة عبدالرسول، سارة سلامة، ومن إخراج ياسر سامي.