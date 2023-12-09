أماكن إدلاء نجوم الفن بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد نجوم الفن، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في الأماكن التابعة لمحل إقامتهم أو بالأماكن التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات للمغتربين بالقاهرة، والمقرر انطلاقها غدا الأحد 10 ديسمبر، وتستمر لمدة 3 أيام حتى يوم 12 ديسمبر الجاري، ويترشح على منصب رئيس الجمهورية كلا من "عبد الفتاح السيسي وفريد زهران وحازم عمر وعبد السند يمامة".

ونستعرض لكم أماكن إدلاء الفنانين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، كالتالي:

تدلي الفنانة وفاء عامر بصوتها بمدرسة 6 أكتوبر في حي العجوزة. ويدلي المطرب مدحت صالح بصوته الانتخابي بالحي المتميز بمدينة السادس من أكتوبر.

كما تدلي الفنانة هالة صدقي بصوتها في مدرسة القومية، كما تدلي الفنانة رانيا يوسف بصوتها في دائرة قصر النيل، أما عايدة الأيوبي فتدلي بصوتها في دائرة المعادي.

ويدلي الفنان محمد هنيدي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدرسة المنارة الإسلامية للغات في حي العجوزة بمحافظة الجيزة. وتدلي الفنانة فيفي عبده بصوتها في الانتخابات الرئاسية داخل أحد المقارات الانتخابية في منطقة المهندسين.

فيما يدلي الزعيم عادل إمام بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدرسة بدر في حي الدقي. ويدلي الفنان هاني رمزي بصوته في الانتخابات بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة.

ويدلي الفنان أحمد السقا بصوته بمنطقة ميت عقبة. ويدلي الفنان حسين فهمي بصوته في لجنته بالشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر. وتدلي الفنانة ليلى علوي بصوتها الانتخابي في لجنة يوسف السباعى بمصر الجديدة.

على جانب آخر، حرص عدد من النجوم على الإدلاء بأصواتهم خلال تواجدهم بفترة الانتخابات الرئاسية في الخارج، حيث أدلى النجوم أشرف عبد الباقي وآيتن عامر ودياب وميرهان حسين ومصطفى أبو سريع والمخرجة بتول عرفة وبدرية طلبة والشاعر الغنائي خالد تاج الدين في الرياض بالمملكة العربية السعودية. أما الفنان أحمد بدير في بيروت بلبنان.