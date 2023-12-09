فن ومشاهير

بعد انفصالها.. أحدث ظهور لـ إنجي علاء بصحبة إنجي كيوان

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محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت المؤلفة إنجي علاء طليقة النجم يوسف الشريف، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها بصحبة الفنانة وعارضة الأزياء إنجي كيوان.

ونشرت "علاء"، الصورة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرا الاثنان خلالها بإطلالة جريئة.

وتواجدت إنجي علاء خلال فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثالثة التي أقيمت بالمملكة العربية .

يذكر أن، المؤلفة إنجي علاء، كانت قد أعلنت منذ أيام قليلة انفصالها عن النجم يوسف الشريف بشكل رسمي، بعد زواج استمر 14 عاما، عملا الاثنان خلالها معا في أكثر من عمل فني منهم مسلسل "كوفيد 25 " الذي لاقى نجاحا جماهيريا كبيرا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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