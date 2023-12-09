محمد منير يقلق جمهوره بظهوره الأخير. ما هي حقيقة تدهور وضعه الصحيّ؟

على أثر انتشار صورة للفنان محمد منير أقلقت جمهوره ظهر فيها بوزن زائد الى جانب الفنان عصام كاريكا في استديو التسجيل أثناء الإعداد لأغنياته الجديدة التي ستبصر النور في العام ٢٠٢٤، تواصل موقع “الوطن” المصري مع منير للاطمئنان على حالته الصحية، فنفى المطرب كلّ الإشاعات التي تحدثت عن تدهور وضعه الصحيّ، مؤكّدًا أنّه بصحة جيدة وينكبّ حاليًّا على إنجاز أغنيات جديدة سيطرحها في القريب العاجل، من بينها أغنية “أنا الذي” التي يعود من خلالها الى التعاون مع الفنان عصام كاريكا بعد توقّف دام ٢٧ عامًا منذ أغنية “أنا عمر عيني”.

في هذه الأثناء لا يزال منير يحصد نجاح أغنيته الوطنية “يا فلسطيني” التي وجّه من خلالها رسالة دعم الى كلّ فلسطيني، فأعرب عن سعادته من ردود الأفعال التي تناهت اليه مشيدة بالأغنية التي كتبها عصام عبد الله ولحنّها كامل شريف، مؤكدًا ان فلسطين ستبقى بلدًا عربيًّا أصيلاً ولا بدّ من تقديم الدعم لها بشتى الوسائل.

وكان الفنان عصام كاريكا قد تحدّث حول تفاصيل تعاونه الجديد كملحن في ألبوم الفنان محمد منير الجديد والمقرر إصداره العام المقبل. كشف كاريكا الى انه انتهى مع “منير” من تسجيل أول أغنية في الألبوم الجديد والتي تحمل عنوان “أنا الذي”.

ولفت “كاريكا” أن أغنية “أنا الذي” هي من ألحانه ومن كلمات باسم عادل وتوزيع أنور عمرو، مشيرًا إلى أن الفنان محمد منير كان سعيدًا بعودته لأغاني الألبوم من جديد بعد طرحه كوكبة من الأعمال الفنية المنفردة في الفترة الماضية بحسب تصريحه لـ “القاهرة ٢٤”.

وعن الحالة الصحيّة لـ محمد منير، أوضح عصام كاريكا: “انه كويس الحمدلله وصحته كويسة وغنى مبارح ومفيهوش حاجة، وربنا يحفظه”.