ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة السورية نسرين طافش الجمهور مجموعة صور مميزة لها، أطلت فيها بإطلالة شتوية بإمتياز.

وإرتدت نسرين طافش sweater باللون الأبيض مع اللونين الأحمر والأخضر، مع سروال جينز ضيق باللون الأزرق الفاتح.

ومن الناحية الجمالي تركت شعرها منسدل على كتفها، وطبقت ماكياج ناعم يليق بها.

وكانت نسرين قد دعت متابعيها للإستمرار في النشر حول القضية الفلســ طينية، كما دعمت المنتجات الوطنية وشددت على ضرورة الاستمرار في المقاطعة، مؤكدة أن المنتج المحلي أفضل من المستورد، ومتوافر بكثرة.

ونشرت نسرين طافش عبر صفحتها ، فيديو لها من داخل سيارتها، قبل ذهابها لتصوير عمل فني جديد لها، وعلقت قائلة: "أنا بطريقي للتصوير حبيت صبح عليكن وذكر حالي وذكركن بإنو نستمر بالنشر و بالتوعية و بالمقاطعة و الاستغناء ، مافي ليستة بتلزم أي حدى بالمقاطعة ، قاطعوا الي بتقدروا عليه خاصة المأكولات و المشروبات الضارة للصحة و استغنوا عنها للأبد البدائل الوطنية افضل و متوفرة بكثرة ، و شجعو منتج بلدكم، مافي خيار أمامنا غير انو نكون أقوياء .. استمروا".

كانت هذه تفاصيل خبر إطلالة شتوية لـ نسرين طافش.. شاهدوا جمالها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.