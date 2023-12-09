بالفيديو- محمد نور يخصص اغنية لهذا الشخص المميز في حياته..إليكم موعد طرحها

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري محمد نور صور تجمعه بإبنته عليا عبر حسابه الخاص، وظهر الإثنان في كواليس تصوير أحد الأغنيات، وكشف محمد عن أغنية يحضرها لإبنته، كما وحمس الجمهور لهذه الأغنية بالكشف عن موعد طرحها قائلاً: "بنتي عليا، اغنيه عليا قريبا، يوم السبت ١٦ ديسمبر

مين اسمها عليا".



وفي وقت سابق، شارك الفنانان المصريان محمد نور و رامي جمال صوراً ومقاطع فيديو لهما أثناء زيارتهما لمكة المكرمة في السعودية، وذلك عبر حساباتهما على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهر الإثنان وهما يقومان بالدعاء للشعب الفلسطيني، وعلق محمد نور على منشوره قائلاً: "يا رب انصر اهل فلسطين واحمي اطفالهم وارحم شهداءهم قلبنا معاكم ربنا ينصركم ويقويكم يارب احمي المسلمين جميعا واحفظهم يارب من كل شر ببركه سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام ".

