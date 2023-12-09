فن ومشاهير

إجمالى إيرادات فيلم Napoleon تتخطى الـ5 مليون دولار بشباك التذاكر العالمى

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ياسر رشاد - القاهرة - ارتفعت إجمالى إيرادات فيلم الدارما التاريخية الجديد   Napoleon، إلى 5,232,143 مليون دولار بـ شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 22 نوفمبر الماضى.

 

إيرادات فيلم Napoleon 

وانقسمت إيرادات فيلم Napoleon بين 45 مليون و740 ألف دولار بـ شباك التذاكر الأمريكي، و90 مليون و900 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى.

 

أحداث فيلم Napoleon 

فيلم Napoleon من إنتاج Columbia Pictures، ويدور في إطار أكشن، مغامرة، سيرة ذاتية، دراما، تاريخ، ووصلت مدته إلى ساعتين و38 دقيقة.

 

يدور فيلم Napoleon، حول القائد الفرنسي الشهير نابليون بونابرت، حيث يستكشف الفيلم ملحمة صعود نابليون إلى السلطة من خلال طبقته الاجتماعية، وطموحاته الشخصية وعلاقته بزوجته جوزفين.

 

أبطال فيلم Napoleon 

فيلم  Napoleon، من إخراج ريدلي سكوت، وبطولة النجم العالمى خواكين فينيكس، وتشاركه البطولة الممثلة العالمية فانيسا كيربي في دور إمبريس جوزفين، وجودي كومر، وطاهر رحيم، ومارك بونار، وماثيو نيدهام.

فيلم Napoleon 
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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