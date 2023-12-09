صور.. الفنانة السعودية الصاعدة أضواء بدر تجذب الأنظار في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

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أثارت الفنانة السعودية الصاعدة أضواء بدر اهتمام الجمهور خلال ظهورها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة. وحضرت لعرض فيلمها الأول “ناقة”، الذي سبق وعُرض في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي.
يتناول فيلم “ناقة” قصة الشابة سارة، التي تجسدها أضواء بدر، والتي تختبئ في منزل والديها للخروج في موعد مع سعد، ولكنها تجد نفسها في موقف صعب بسبب تطورات غير متوقعة. ومع تقدم أحداث الفيلم، تواجه سارة العديد من التحديات وتجد نفسها عالقة فوق الكثبان الرملية في مدينة الرياض وتواجه ناقة هائجة.
بالإضافة إلى ذلك، تم اختيار أضواء بدر للانضمام إلى برنامج الفنانين الصاعدين في لوس أنجلوس، وهو برنامج يضم مواهب جديدة في مجال التمثيل من مختلف أنحاء العالم. وبذلك تصبح أضواء أول فنانة سعودية تلتحق بهذا البرنامج. تعيش أضواء بدر في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.
تجدر الإشارة إلى أن أضواء بدر لديها خبرة في كتابة الشعر والسيناريو، وتعمل أيضًا كعارضة أزياء لعدة علامات تجارية. تتمتع بدر بموهبة فنية متعددة المجالات وتعكس نجاحها النامي في مجال الفن السعودي الناشئ.
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