عمرو سعد يكشف تفاصيل فيلمه الجديد مع شقيقه "أحمد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الفنان عمرو سعد، تفاصيل فيلمه السينمائي الجديد الذي يجمعه مع شقيقه أحمد سعد.

وقال عمرو، ببرنامج "et بالعربي": "ناوي أعمل أنا وأحمد فيلم سينمائي.. أحمد سعد هيتقدم كنجم سينمائي مش هيببقى بيغني".

وأضاف عمرو سعد: "في كاست كبير جدا بيشارك في الفيلم، هنبدأ تصوير السنة دي على أنه يتجهز للسنة اللي بعدها".

يذكر أن، عمرو سعد أعلن غيابه عن موسم دراما رمضان 2024، وتواجده في شهر رمضان 2025. وذلك عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "جمهورنا الغالي قررنا تأجيل مسلسل شهر رمضان 2024 ويتم من دلوقتي الاستعداد لمسلسل ضخم يليق بالثقة الكبيرة اللي أخذتها من محبتكم على مدار 3 سنوات متتالية، إلى اللقاء إن شاء الله في رمضان 2025 مع شركاء النجاح الصباح إخوان على مجموعة قنوات MBC ".