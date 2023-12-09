صابرين تحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حثت الفنانة صابرين جمهورها بشكل خاص والمواطنين المصريين بشكل العام على النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 والمقرر إقامتها أيام 10 و11و12 ديسمبر الجاري.

وظهرت "صابرين" في تقرير أعدته قناة "CBC Extra" وعلقت قائلة: "صوتك أمانة، لكل مواطن مصري ومواطنة مصرية لكل شاب وشابة مصرية أنزلوا وقولوا صوتكم بأمانة عشان خاطر ولادكم عشان خاطر أحفادكم عشان خاطر أخواتكم عشان خاطر بلدكم مصر، صوتكم أمانة".

وأدلى العديد من نجوم الفن مؤخرًا بأصواتهم الانتخابية خلال تصويت المصريين في الخارج ومن أبرز هؤلاء النجوم الفنان أحمد بدير، الفنانة أيتن عامر، الفنان أشرف عبد الباقي، الفنانة لبلبة، الإعلامية بوسي شلبي، المخرج خالد جلال، الفنانة هالة صدقي، الفنانة بدرية طلبة، الفنانة إلهام شاهين، الإعلامية هالة سرحان.

يذكر أن صابرين تشارك بعدد من الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة أبرزها فيلم "الملحد" بطولة الفنان أحمد حاتم، ومسلسل "إقامة جبرية" بطولة محمد الشرنوبي وهنا الزاهد والمقرر عرضهما خلال الفترة المقبلة.



