أمبر هيرد تتصدر قائمة أسوأ شخصيات عام 2023 بتصويت الجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصدرت الممثلة الأمريكية أمبر هيرد قائمة الأسوأ لعام 2023 والتي تضمنت العديد من النجوم والإعلاميين والشخصيات العامة الذين كان لهم نصيبًا من الأخبار السلبية وذلك وفقًا لموقع "Ranker" بتصويت الجمهور.

وتضمنت قائمة الأسوأ لعام 2023 عدد من النجوم أبرزهم الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري، الإعلامي البريطاني جيمس كوردن، الممثلة كريسي تيجان، المغني كريس براون، بيل كوسبي، الأمير هاري، الإعلامية الأمريكية إيلين ديجينرس واخرين.

وإليكم قائمة الأسوأ لعام 2023:

- جيك بول

جاء في المركز الثاني عشر "جيك بول" شقيق اليوتيوبر لوجان بول، واشتهر "جيك" على خطى شقيقه بتقديم محتوى على موقع "يوتيوب" إلى أن تم انضمامه مؤخرًا لأحد مشاريع شركة "ديزني" وطرده بسبب اتهامه بالتعدي على ممتلكات عامة ومن المعروف عنه الشغب وإثارته للجدل.

- جيمس كوردن

احتل المركز الـ 11 الإعلامي البريطاني جيمس كوردن، وعلى الرغم من شهرته الواسعة خلال السنوات الماضية من خلال برنامج التوك شو "The Late Late Show with James Corden" واستضافته للعديد من أبرز وألمع نجوم هوليوود إلا أنه بدأ مؤخرًا في خسارة العديد من نسب مشاهدات البرامج ولم يعرف السبب الرئيسي لهبوط مؤشرات برنامجه إلى هذا الحد ولكنه دخل قائمة أكثر الأشخاص المكروهة في عام 2023.

- كريسي تيجان

دخلت عارضة الأزياء كريسي تيجان قائمة الأسوء لهذا العام، وهي زوجة المغني الأمريكي جون ليجند، واشتهرت "كريسي" المشاركة بالعديد من عروض الموضة والأزياء حتى أنها بدأت في كتابة عدد من الكتب الخاصة بالطبخ، وجاء السبب وراء دخول "كريسي" القائمة بسبب العديد من الشائعات حول انفصالها عن زوجها إلى جانب ملاحظة البعض من متابعيها محادثتها معهم بطريقة لا تليق بشخصية معروفة.

- كريس براون

احتل المغني كريس براون المرتبة التاسعة للأسوأ هذا العام، وعلى الرغم كونه أحد أشهر المغنيين في الولايات المتحدة الأمريكية وإقامته العديد من الحفلات الغنائية التي تلقى نجاحًا وحضورًا بالآلاف إلا أن "براون" دائمًا ما يثير الجدل وبالتحديد بشأن علاقته بالمغنية العالمية ريهانا.

كوسبي

لم يكن غريبًا ظهور اسم الكوميديان الأمريكي بيل كوسبي ضمن قائمة الأسوأ هذا العام، وذلك بعدما تم اتهامه بالعديد من قضايا التحرش والاغتصاب الجنسي وتم الحكم عليه في العديد من القضايا.

- الأمير هاري

دخل الأمير هاري دوق ساسكس قائمة الأسوأ هذا العام، وعلى الرغم من كونه أمير بريطاني مرموق وينحدر من العائلة الملكية نفسها إلا أن "هاري" لم يسلم من الشائعات والأخبار المغرضة وذلك بسبب زواجه من الممثلة الأمريكية ميجان ماركل التي بسببها فضل الابتعاد عن عائلته الملكية والبقاء مع زوجته وهو ما أثار جدلًا كبيرًا حول هذا الموقف، وجاء السبب الرئيسي في دخوله القائمة بسبب مهاجمته عائلته بشكل مستمر وطريقته المستفزة في الحديث مع الصحافة والإعلام.

- أوبرا وينفري

تعد الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري، هي أحد أشهر الإعلاميات حول العالم وأكثر نجوم التلفزيون المحبوبين، أصبحت الان لأسباب غير معروفة واحدة من المشاهير الأقل شعبية في عالم الترفيه، يقال إن أحد الأسباب الرئيسية يرجع إلى أنها أصبحت فاحشة الثراء وهو أمر يثير استياء العديد من المواطنين الأمريكان وفقًا للمنتديات العامة.

- إيلين ديجينرس

انضمت الإعلامية الأمريكية إيلين ديجينرس لقائمة الشخصيات الأسوأ لعام 2023، واشتهرت "ديجينرس" بتحقيق نجاح كبير بتقديم برنامج التوك شو "Ellen Degeneres Show" والتي تستضيف خلاله ألمع نجوم هوليوود، وكشفت العديد من التقارير مؤخرًا أن البرنامج يحمل بين كواليسه بيئة سامة على الرغم من النجاح الكبير إلا أن تم تقديم العديد من الشكاوى التي تفيد بأن هناك سوء معاملة من إدارة البرنامج للموظفين العاملين هناك.

- ميجان ماركل

على غرار الأمير هاري، عانت زوجته "ميجان ماركل" من انخفاض في شعبيتها في المملكة المتحدة والولايات المتحدة لأسباب مماثلة للأمير هاري، وأحد الأسباب الرئيسية وراء خسارة كلًا من ميجان وهاري هو عدم الالتزام بالطرق الملكية وهو ما أثار غضب العديد من المواطنين.

- أمبر هيرد

لم تكن مفاجأة تصدر الممثلة الأمريكية أمبر هيرد قائمة الأسوأ لعام 2023، وذلك بعد خسارة قضية التشهير الشهيرة ضد زوجها السابق الممثل جوني ديب ومنع العديد من شركات الإنتاج مؤخرًا التعامل معها وفسخ عقدها مع العديد منها وتعرضها للعديد من المضايقات إلا أن قررت الاعتزال والرحيل والعيش مع ابنتها في أسبانيا في محاولة للابتعاد عن الشهرة والأضواء وعن الأزمات التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية، حتى وأن البعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا بحذف دورها من الجزء الثاني لفيلم الأبطال الخارقين "Aquaman" والمقرر عرضه خلال شهر ديسمبر الجاري.