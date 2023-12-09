باميلا الكيك عن الشحرورة وملحم بركات: "ما بقول الله يرحمهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من لقاء للفنانة اللبنانية باميلا الكيك والتي حلت ضيفة مع الفنان اللبناني وسام صليبا عبر برنامج "عند وسام" والذي يعرض عبر القناة الرسمية لـ "وسام" على "يوتيوب".

وتطرقت "باميلا" في حديثها عن العديد من الموضوعات الاجتماعية وحتى تفاصيل حياتها الشخصية وعلاقتها بنجوم الفن اللبنانيين.

وعلقت قائلة: "النهاردة بنقول يا حياة قلبي ملحم بركات، صباح، وديع الصافي وما بقول الله يرحمهم وأنا بشوفهم بياخدوا كأس عرق، كأس ويسكي لملحم بركات والشحرورة كأس عرق ومبسوطين والحياة حلوة وبسيطة بس نفهمها".

ودائمًا ما تثير الفنانة اللبنانية باميلا الكيك جدلًا بتصريحاتها حيث كشفت خلال وجودها ضيفة ببرنامج "كتير هالقد" مع الإعلامي اللبناني هشام حداد عن تلقيها عروض زواج من الجنسين وعلقت قائلة: "أنا إذا أغرمت بامرأة يمكن أكون أول واحدة أتزوج من امراة، أنا ما عندي مشكلة أظهر عارية في أي عمل فني، أنا إنسان عندي 50 بالمئة أنوثة و50 بالمئة رجولة".

يذكر أن آخر مشاركة "باميلا الكيك" كانت بفيلم "فارس" بطولة أحمد زاهر عام 2022.

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