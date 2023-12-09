شكرا لقرائتكم خبر عن أيام قرطاج المسرحية توزع جوائز صلاح القصب وسامح مهران يفوز بجائزة الكتابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان أيام قرطاج المسرحية برئاسة د. معز المرابط اليوم عن أسماء الفائزين بجائزة الدكتور صلاح القصب لتكريم المسرحيين كتابة وإخراجًا وتمثيلاً ومختلف الاختصاصات المسرحية لإيمانه بأهمية ايام قرطاج المسرحية وريادتها في الوطن العربي، وأعلنت الامانة العامة لجائزة صباح القصب إسناد جائزتها لمنى نورالدين من تونس وسامح مهران من مصر وحكيم حرب من الاردن

الدكتور صلاح القصب من كبار المسرحيين العربي الاحياء ولد ببغداد في 1945 وهو رائد مسرح الصورة واستاذ مادة الاخراج في كلية الفنون الجميلة ببغداد وقد اثرى المكتبة العربية بمؤلفات عديدة كما اخرج عددا كبيرا من الاعمال المسرحية وهو المسرحي العربي الوحيد الذي لم يغب عن اي دورة من دورات ايام قرطاج المسرحية منذ اربعين عاما .

جدير بالذكر، أن الدورة الـ24 من أيام قرطاج المسرحية، انطلقت يوم 2 ديسمبر وتستمر عروضها حتى 10ديسمبر، ويشارك بها أكثر من 60 عرضا من 28 بلدا من مختلف قارات العالم، وتتوزع كما يلي على: المسابقة الرسمية (11 عرضا) والعروض الموازية (24 عرضا) ومسرح العالم (18 عرضا) وتعبيرات مسرحية في المهجر (4 عروض).